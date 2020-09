Zingen en bidden vanuit de auto bij drive-in kerkdienst: ‘Moet je zien wat een rij’

,,Amerikaanse toestanden.” Yvonne Selles lacht om haar verwijzing naar het fenomeen drive-in bioscoop. Waar dit in de Verenigde Staten inmiddels de gewoonste zaak van de wereld is, beleven leden van de Hoeksteen een zeer ongewone kerkdienst. Ze hebben ernaar gesmacht, samenkomen op grotere schaal dan coronanormen in het eigen kerkgebouw toestaan. ,,Daar mogen we met maximaal 80 mensen naartoe, waardoor je eens in de drie weken aan de beurt bent”, weet Selles.