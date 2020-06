Zo angstaanjagend klinken steenmarters die jouw auto kapot knagen

videoSteenmarters zijn een groeiend probleem in Nederland. Steeds vaker zijn ze te vinden onder de motorkap van auto's, waar ze veel schade kunnen aanrichten. Hoe dat klinkt, blijkt uit opnames van knagende marters in Zwolle.

Hans Mosterd uit Zwolle werd gisterenavond gewaarschuwd dat er twee steenmarters onder de motorkap van zijn auto zaten. Een buurman had er een filmpje van gemaakt. Op de video is angstaanjagend geknaag en gekrijs te horen. Mosterd: ,,Ik heb nog nooit een steenmarter gezien of gehoord, dus het was voor mij een bijzondere ervaring. Alsof ze mijn hele auto kapot vraten van binnen. Best eng.’’

Auto startte

De inwoner van de Zwolse wijk Assendorp wilde de motorkap openen, maar twijfelde daarom toch even. ,,Ik heb ook geen idee wat die beesten dan doen. Ik dacht heel even: misschien vliegt-ie mij wel aan!’’ Dat gebeurde niet toen hij de motorkap open deed. ,,Ik heb zelf niets gezien, want het was donker en het ging zo snel. Volgens mijn buurmannen vlogen er twee onder de auto’s door. We zagen wat haartjes hier en daar, maar ik denk dat we er op tijd bij waren, de kabels lijken allemaal nog intact en de auto startte nog gewoon.’’

Citroën

Indianenverhalen dat steenmarters steevast inbreken in Duitse auto’s van bepaalde merken om dat daarvan de bekabeling zou zijn bewerkt met visolie, kan door het verhaal van Mosterd naar het rijk der fabelen. ,,Ze lusten ook andere auto’s, ik heb een Citroën.’’ Hoewel; misschien waren de steenmarters helemaal niet onder de motorkap gekropen om de kabels op te vreten... Mosterd: ,,Ze waren volgens mijn buren wel met hun tweeën. Het zou inderdaad ook kunnen dat ze iets heel anders onder mijn motorkap hebben gedaan.’’

Het probleem van marters is dusdanig groot dat een aantal autofabrikanten sinds vorig jaar inspeelt op de opkomst van de marters door de installatie van speciale apparatuur. Maar er zijn ook diervriendelijker methodes. Door een pluk hondenhaar in een panty onder je auto te leggen verjaag je de marters bijvoorbeeld ook. Tevens is bewezen dat marters een enorme hekel hebben aan kippengaas dat je onder de motorruimte kunt leggen.

Plassen in een gieter

Ook hebben ze een hekel aan urine. Door in een gieter te plassen en de urine vervolgens over je autobanden uit te gieten, zullen de steenmarters op afstand blijven. Ze hebben een hekel aan stank. Ook een wc-blokje of een doek gedrenkt in ammoniak kan helpen. Wanneer je een marter aantreft, is het handig om je auto om een andere plek te parkeren. Marters zijn gewoontedieren met vaak vaste looproutes. Doodmaken mag niet en bovendien staan ratten en muizen op het menu van de steenmarter, dus ze hebben ook goede kanten.