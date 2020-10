Zo dicht is de Tesla Roadster van Elon Musk nu bij Mars

De Tesla Roadster die Elon Musk tweeënhalf jaar geleden in een baan om de aarde schoot, was voor het eerst kortstondig in de buurt van Mars. Dat ‘in de buurt’ is echter wel een relatief begrip.

Op Twitter bevestigde SpaceX dat de Roadster zich enige tijd op slechts 0,05 astronomische eenheden van de rode planeet bevond. Aan boord van de Tesla Roadster van de eerste generatie bevindt zich nog altijd Starman, een pop die een prototype van het ruimtepak van SpaceX draagt.

0,05 klinkt als heel weinig, maar 0,01 astronomische eenheden staat voor ongeveer 1,5 miljoen kilometer. In totaal was de Tesla dus 7,5 miljoen kilometer van Mars verwijderd. Dat is nog altijd wel heel ver van de aarde, want de Tesla is bijna 100 miljoen kilometer van zijn thuisplaneet verwijderd. Op deze website is te volgen waar de Tesla zich op dit moment bevindt.

De Tesla Roadster van de eerste generatie werd ruim anderhalf jaar geleden het heelal ingeschoten als testballast voor de Falcon Heavy-raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Musk. Het is geen geheim dat het ultieme doel van Elon Musk is om met zijn bedrijf ooit reizen naar Mars mogelijk te maken. De Tesla zal daar echter nooit aankomen en waarschijnlijk nog generaties lang in een baan om de zon blijven draaien.

Hoe de auto eruitziet na bombardementen van micrometeorieten, zonnestraling en andere kosmische stralingen is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de Tesla inmiddels zo ver heeft gereisd dat de elektrische auto al 57,6 keer alle wegen op aarde afgereden zou hebben. En als de accu van de auto nog steeds werkt, is het nummer Space Oddity van David Bowie al meer dan 265.000 keer afgespeeld in Starmans linkeroor en het nummer ‘Is There Life On Mars’ meer dan 358.000 keer in zijn rechteroor.

