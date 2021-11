Zo duur worden verkeersboetes in 2022

Dat heeft vooral tot gevolg dat de boetes voor snelheidsovertredingen stijgen. In de meeste gevallen gaat het echter om enkele euro’s. Enkele boetes die flink duurder zijn geworden zijn die voor het vasthouden van een smartphone, onnodig links rijden op de snelweg en het niet verlenen van voorrang. De boete voor smartphonegebruik stijgt van 150 naar 220 euro. Geen voorrang verlenen gaat 350 euro kosten in plaats van 250 euro.

Van een aantal overtredingen daalt het tarief. Onnodig geluid veroorzaken met een motorvoertuig kost niet langer 400 maar 250 euro. Met twee wielen parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats gaat in 2022 van 400 naar 310 euro en in- en uitstappende passagiers voorbijrijden zonder de gelegenheid te geven tot in- of uitstappen daalt van 400 naar 250 euro. Het tarief van de administratiekosten blijft in alle gevallen ongewijzigd op negen euro.