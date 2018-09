Zo gaat Gazelle de binnensteden bevoorraden

De Gazelle D10 is een e-cargo fiets met elektrische trapondersteuning. Hij biedt plaats aan maximaal twee standaard bagageboxen met Euro Pallet-afmetingen, een inhoud van 1 m3 en een laadvermogen van 100 kg. De trapondersteuning van de D10 is elektrisch en lokaal emissievrij door middel van een sterke elektromotor. Met de ondersteuning is een maximumsnelheid van 25 km/u te halen.

De D10 werd onthuld op de IAA in Hannover, ‘s werelds meest vooraanstaande internationale transportbeurs. De fiets op vier wielen is volgens Gazelle bij uitstek geschikt voor de ‘last mile’ aflevering van onder meer pakketten en (gekoelde) etenswaren in verstedelijkte gebieden. Elke zending is snel ter plekke omdat de wendbare D10 geen last heeft van opstoppingen.

In binnensteden is met name de overslag van grote naar compacte transportmiddelen uitdagend, aldus de fabrikant. Het concept van de D10 is daardoor bij uitstek geschikt om op een gestandaardiseerde manier goederen uit te wisselen van truck naar bestelauto en vervolgens naar de D10 e-cargo bike.