Zo houd je lichtmetalen wielen mooi én schoon

Laten we beginnen met een algemene tip: de beste manier om lichtmetalen wielen schoon te maken is door eerst met warm water het ergste vuil weg te halen. Dus wanneer je jouw auto wast, dan geef je ze op die manier de juiste aandacht. Het is verleidelijk om snel een hogedrukspuit te gebruiken, maar de kracht van het water kan juist extra beschadigingen veroorzaken. Het is dus beter en veiliger voor het lichtmetaal om een zachte spons te gebruiken om hardnekkig en moeilijk te bereiken vuil te verwijderen.

Ook verstandig: maak de wielen één voor één helemaal schoon. Als je de verschillende fasen van het schoonmaken op alle wielen ‘simultaan’ doorloopt, gaat dat ten koste van de aandacht die je aan elk wiel apart besteedt en dan is het resultaat uiteindelijk minder goed. Bovendien kan het vuil tussendoor weer opdrogen. Naast deze twee basisprincipes zette AutoWeek nog enkele goede tips op een rijtje:

Volledig scherm Veel sop is goed, maar kies wel het juiste product. © Lex de Meester

Pas op voor agressieve producten

Een goede velgenreiniger is een handig hulpmiddel. Maar zorg wel dat je daadwerkelijk een product kiest dat geschikt is voor velgen. Anders loop je het risico dat je ze beschadigt. Let vooral op de zuurtegraad van de reiniger: als je velgen van aluminium zijn, gepolijst of geanodiseerd, kan een te zuur product onuitwisbare sporen achterlaten. Gebruik bij twijfel liever een neutrale pH (rond de 7), dat is misschien minder effectief, maar het houdt je wielen op termijn mooier.



Gebruik genoeg van het goede product

Eenmaal het juiste product gevonden? Dan is het goed om er niet te zuinig mee om te springen. Verdeel het over de wielen in een royale hoeveelheid: de reiniger moet alle delen van de velg bedekken, ook de minst toegankelijke. Vergeet niet te controleren of het middel ook achter de spaken en rond het ventiel aanwezig is. Hierbij is het bovendien van belang dat je het middel in een wasplaats gebruikt; hoewel er veel middelen bestaan die niet schadelijk zijn voor het milieu, voorkomt het wassen op een speciale wasplaats dat er vervuild water in de grond kan lopen.



Volledig scherm Een spons is handig, maar voor je wielen kan een velgenborstel een slimmere keus zijn. © Getty Images/EyeEm

Kies de juiste borstel

Om effectief te zijn, is een speciale velgenborstel ideaal. Er zijn veel vormen en materialen: het beste is een borstel met een smalle kop, daarmee kom je in de kleinste hoekjes. Plastic borstelharen zijn gemakkelijker te hanteren als de borstel vol water zit. Het handvat moet stijf en vormvast zijn, anders zal het buigen onder druk. Je kunt je lichtmetalen velgen ook mooi en schoon krijgen met een spons, maar dat is minder effectief en vraagt meer gepriegel in de kleine hoekjes.



Krassen op de velg

Als er een kras op je velgen zit, kun je dit verhelpen door het beschadigde gebied af te schuren en opnieuw te lakken. Zorg hierbij wel dat je de verschillende lagen goed ontvet en de lak goed laat drogen, anders laat de nieuwe laag mogelijk weer snel los. Je kunt dit ook laten doen door een reparatiespecialist; deze kan vaak zelfs de precieze kleur voor je mengen.



Volledig scherm Een autowasstraat maakt je wielen vaak nauwelijks écht goed schoon. © Lex de Meester

Vuil en remstof

Ophopend vuil op je velgen kan roest veroorzaken. Dit vuil kan van alles zijn, van modder tot strooizout. Maar ook bij het remmen komt een hoop stof vrij. Dit remstof kan zich aan het oppervlak van de velg hechten en roest gaan vormen. Nieuwe remblokken genereren over het algemeen minder vuil. Zoals zo vaak is preventie het beste redmiddel: maak er een gewoonte van om je wielen eens per week te reinigen. Dan zien ze er niet alleen goed uit, maar zie je eventuele beschadigingen of veranderingen ook eerder. Zo kun je ze verhelpen voordat reparatie of onderhoud echt duur wordt.



Afspoelen is belangrijk

Nadat het vuil goed is los geweekt, is het belangrijk om je wielen goed en grondig af te spoelen. Hiervoor is het ideaal om toegang te hebben tot een waterstraal, maar kijk uit met een hogedrukreiniger. Het is noodzakelijk om ieder wiel grondig af te spoelen om remstof en velgenreiniger te verwijderen. Neem de tijd en zorg dat je geen hoekjes mist. Gebruik eventueel een microvezeldoek om af te nemen; ga ook daarbij grondig te werk.



Volledig scherm Pas op bij stoepranden: draai de banden zo dwars mogelijk voordat je de trottoirband op gaat, en laat de auto langzaam rollen. © Paul Rapp

Beschermen met wax

Niet alleen de lak van de carrosserie van een auto is gebaat bij een goede poetsbeurt, de wielen worden er ook blij van. Door een beschermende waxlaag aan te brengen op je wielen kan het remstof zich minder goed hechten aan het metaal en zijn ze makkelijker te reinigen. Er bestaan verschillende producten (in sprayvorm, in de vorm van was, of zelfs een keramische beschermlaag). Gebruik wel altijd een pH-neutraal product.



Stoepranden

Als je wielen eenmaal mooi en schoon zijn, dan wil je ze ook zo houden. Houd daar ook bij het rijden rekening mee! Stoepranden zijn toch echt wel de grootste veroorzaker van beschadigingen. Bij het fileparkeren of als er een hogere stoep is dan waar je aan gewend bent, neem je voor je het weet een stoeprandje mee en zit er een kras of deuk in je velg. Helaas krijgt iedere bestuurder er wel een keer mee te maken, behalve dan door nog voorzichtiger te rijden en uit de buurt van stoepranden te blijven. Moet je toch een stoep op? Zorg dan dat de band er over de volle breedte op rolt en laat je auto er rustig op en af gaan. Een beschadigde velgrand is tegenwoordig overigens ook te repareren door specialisten, maar dat kost je snel al honderd euro per wiel.



