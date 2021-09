Zo legde Marco in zijn Kever uit 1956 de helse tocht naar de Noordkaap af: ‘Soms moet je jezelf uitdagen’

Sinds wanneer heb je deze auto?

,,Acht jaar. Het is een zogeheten ovaal; hij heeft een ovalen achterraam. En een vouwdak. Die ragtop maakt het extra speciaal, want de meeste dakjes zijn helemaal dicht. De mijne is uit 1956. Hij is niet gerestaureerd, maar origineel. Ik ben er heel blij mee, want hij is vrij zeldzaam.”