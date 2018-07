Zo overleef je zwarte zaterdag

Wie met de auto op vakantie gaat, doet er goed aan om zijn trip goed te plannen. Niemand staat graag in de file en zeker niet op de eerste dag van je welverdiende vakantie. Verkeersdrukte kunnen we helaas niet voor je oplossen, maar deze vijf tips maken de reis naar je bestemming een stuk aangenamer.

Zwarte zaterdag is de term die we gebruiken voor de honderden kilometers file die elke jaar weer te vinden zijn op de Europese snelwegen. De weekenden met extreme drukte zijn zaterdag 28 juli en zondag 29 juli en 4 en 5 augustus. De absolute piek in files wordt verwacht op zaterdag 4 augustus 2018 en wordt dé zwarte zaterdag van 2018. Die verkeersdrukte wordt veroorzaakt door twee stromen vakantiegangers (heen en terug) en de start van de vakantie voor Italianen en Fransen.

Bekijk hieronder de verkeersdrukte-kalenders van de ANWB en bekijk hier de actuele verkeersdrukte op de Europese snelwegen.

Goed om te weten: in Duitsland hebben vrachtwagen een rijverbod op zon- en feestdagen en hierdoor kan het wat rustiger zijn.

1. Vertrek niet op vrijdag en zaterdag

Heel logisch en effectief: vermijd gewoon zaterdag en vertrek op een doordeweekse dag richting je vakantiebestemming. Vrijdag en zaterdag zijn altijd de drukste dagen op de snelwegen, andere dagen is het een stuk rustiger. Ook zondag is het een stuk rustiger op de weg, houd er alleen rekening mee dat de zondag na een zwarte zaterdag ook extra druk kan zijn.

2. Vertrek niet 's nachts

,,Even een paar uur de ogen sluiten en dan 's nachts rijden", het is een veel gehoord advies maar niet aan te raden. Ten eerste is 's nachts rijden gewoon erg gevaarlijk; je bent minder alert en de kans op een ongeval ligt een stuk hoger. Ten tweede heeft het ook totaal geen zin. Ondanks het vroege vertrek sluit je in Frankrijk of Duitsland gewoon achter in de rij aan. In plaats van in het holst van de nacht de weg op te gaan, draai je je dus nog een keertje lekker om en slaap je uit. Vertrek rond de middag, dan is het een stuk rustiger. Je rijdt achter de files aan en komt heel wat frisser en rustiger aan op je bestemming.

3. Pauze? Ga de snelweg af!

Zwarte zaterdag gaat niet alleen gepaard met files op de snelweg; ook files bij de benzinepomp en toiletten zijn bekende fenomenen. Ga daarom van de snelweg af en ga tanken in een dorpje of bij een megasupermarkt. Hier vind je alles voor een korte pauze: benzine, toiletten en eetgelegenheden. En het is ook een stuk goedkoper dan bij de pomp aan de rand van de snelweg.

4. Tolbadge

Tolpoortjes zijn een bekend knelpunt op de Franse wegen. Het kan echter een stuk sneller als je kiest voor betaling met een creditcard. Reis je regelmatig naar Frankrijk? Dan is een tolbadge misschien de oplossing voor je: je koopt voor 11 euro een badge en betaalt daarna 2,50 euro per gebruikte maand. Badgehouders kunnen gebruik maken van de speciale rijstroken waar het een stuk minder lang aanschuiven is. De tol wordt automatisch verrekend en op het einde van de maand van je rekening afgeschreven.

5. Auto fileproof