Zo rolt rapper boef tegenwoordig

Rapper boef kennen we als de 'treitervlogger', die ook enige tijd voor het AD werkzaam is geweest. Kennelijk heeft hij zijn leven gebeterd, want inmiddels kan de rapper aardig leven van zijn muziek. Althans: zo lijkt het wanneer we afgaan op zijn nieuwste aanwinst: een Rolls-Royce Wraith, oftewel de coupé-uitvoering van de Ghost.

De Rolls van Boef behoorde ooit toe aan voetballer Eljero Elia. Op het Instagram-account van de rapper is te zien hoe hij op de motorkap zit met de tekst: ‘Living my life to the fullest’. Naar verluidt stond de auto te koop voor 255.500 euro. De nieuwprijs ligt rond de 430.000 euro. De Wraith is een coupé waarmee Rolls-Royce kopers van onder de 40 hoopt aan te trekken. Dat is in dit geval gelukt, want Boef - alias Sofiane Boussaadia - is 25.