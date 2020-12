Zo vermoord je je accu bij winterse temperaturen

Dit is de beste laptop tot 500 euro

7 december Elke twee maanden gaan we in samenwerking met techsite Tweakers op zoek naar de beste laptops in drie verschillende prijssegmenten. Dat bleek niet zo’n gemakkelijke klus, want de aanbiedingen van Black Friday en Cyber Monday zijn echt nét achter de rug. Als het goed is, zijn de prijzen van de laptops in deze guide na Black Friday niet veranderd en zijn de laptops bovendien goed verkrijgbaar. In deze aflevering: de beste budgetlaptop tot 500 euro.