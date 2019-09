Zo vind je de beste studentenfiets

Studenten startpakketNog even en dan breekt het nieuwe schooljaar aan. Start jij dit jaar met een studie? Dan stuit je ongetwijfeld op veel nieuwigheden. In de serie ‘Studenten Startpakket’ helpt deze site je op weg met tips over werk, wonen, vervoer, tech, koken & eten. Deze aflevering: een goedkope, robuuste studentenfiets.

Zeker, de Swapfiets is heel populair. En dat is best logisch: voor 13,50 euro per maand (niet-studenten betalen 16,50 euro per maand) ben je verzekerd van een degelijke fiets. Dat klinkt best aantrekkelijk, zeker omdat in dat bedrag ook de reparaties zitten.

Maar zelf een fiets kopen heeft ook voordelen. Je kunt een fiets kiezen die bij jouw lengte en smaak past, en niet onbelangrijk: je hebt ook na je studie een fiets voor jezelf. Even rekenen: een swapfiets van 13,50 euro per maand kost je 162 euro per jaar. Uitgaande van 4 jaar studeren ben je 648 euro kwijt voor een swapfiets. Minimaal, want als je swapfiets wordt gestolen en je hebt niet aan alle regels voldaan, dan kan zo’n fiets nog flink in de papieren lopen.

Voor die 648 euro had je ook meerder tweedehands fietsen kunnen kopen, blijkt al gauw als je zoekt naar ‘goedkope stadsfiets’, ‘tweedehands fietsen’ of ‘refurbished bikes’. De Fietsersbond concludeerde onlangs bij een vergelijking met de swapfiets ook al dat een goede tweedehands fiets de allergoedkoopste optie is. Wel zul je rekening moeten houden met (klein) onderhoud. Reden te meer om te kiezen voor een robuuste fiets, aldus aanbieders van tweedehands fietsen.

Simpel

Stefano Bisrat houdt het leven met zijn winkel Life Cycle Delft (‘70 procent van onze klanten is student’) graag simpel. Zij advies voor studenten: koop vooral een stevige tweedehands omafiets zonder veel toeters, bellen en versnellingen. En dan bij voorkeur met een remnaaf, dus een naaf met ingebouwde terugtraprem. Bij Life Cylce worden overigens ook nieuwe simpele fietsen verkocht.

De keuze voor een eenvoudige, stevige fiets laat zich makkelijk verklaren: het gaat meestal om korte afstanden en de studentenfiets moet vooral tegen een stootje kunnen. En aangezien studentenfietsen vaak in stationsstallingen staan, zijn fietsen met remkabels (handremmen) een ramp. Die worden door collega-fietsparkeerders niet zelden kapot getrokken en dat betekent een duur ritje naar de fietsenmaker.

Volledig scherm © Sven Menschel

Een ‘moderne fiets’ aanschaffen is ook helemaal niet nodig, vindt Bisrat: ,,Moderne fietsen zijn gemiddeld minder stevig dan oude fietsen. Een stevig, stalen frame kan gerust 40 jaar meegaan.’’ Dergelijke fietsen hoeven ook helemaal niet duur te zijn: Bij Life Cycle staan degelijke tweedehands omafietsen zonder versnelling te koop vanaf 129 euro. Mocht je wel behoefte hebben aan versnellingen – bijvoorbeeld omdat je dagelijks de Erasmusbrug op moet of een eind buiten de stad woont – dan ben je al gauw een paar tientjes duurder uit.

Bovenstaande zijn scherpe prijzen, maar of je nu in Utrecht, Rotterdam, Nijmegen, Breda, Amsterdam, Eindhoven of Wageningen studeert: met een beetje zoeken vind je meer degelijke tweedehandsfietsen voor een prikkie.

Maak altijd vooraf een proefrit, want wat de één ‘lekker vindt fietsen’, vindt de ander misschien helemaal niks. En nog even over de omafiets: bij een dergelijk model zit je uiteraard rechtop. Met zo’n houding heb je prima overzicht, maar er zijn veel fietsers die liever iets sportiever fietsen en dus voorover gebogen zitten. Dan is de omafiets niet de beste optie. Bovendien hebben omafietsen bijna altijd een stalen frame. Staal is immers sterk en goedkoop, maar heeft ook nadelen: het is zwaar en het kan roesten. Een aluminium frame is lichter.

Nieuwe fiets?

Wie de swapfiets niet ziet zitten, kan natuurlijk ook een compleet nieuwe fiets kopen. Nieuwe stadsfietsen met terugtraprem en stalen frame kosten bij A-merken als Batavus en Gazelle al gauw ruim 400 euro (de Batavus Old Dutch heeft een adviesprijs van 469 euro; de Gazelle Classic is er vanaf 429 euro). Let ook op ‘tweedekansjes’. Dat zijn nieuwe fietsen met bijvoorbeeld een kleine lakschade. Zo kun je bij Gazelle het model ‘Puur’ (drie versnellingen, aluminium frame met adviesprijs 600 euro) voor 455 euro op de kop tikken.

Goedkoper kan natuurlijk ook. De Cortina U1, door de Fietsersbond onlangs getipt als goed alternatief voor de swapfiets, is op diverse websites te koop voor zo’n 350 euro. Helemaal aan de onderkant van de markt zijn er ook fietsen die je bij bouwmarken koopt. Daar zijn nieuwe modellen stadsfiets te koop voor nog geen 200 euro, maar dan moet je vaak nog wel een aantal onderdelen zelf afmonteren. Zo’n spotgoedkope fiets lijkt misschien de beste optie, maar is het zeker niet altijd. Er zijn talloze goedkope fietsen op de markt die er trendy uitzien en die al gauw na aankoop voor geen meter blijken te rijden, slechte wielen hebben of na 1,5 jaar zijn veranderd in roestbakken.

Toerfiets

Wie gruwt van een omamodel of de fiets wil gebruiken voor langere afstanden, kan ook goedkoop uit zijn met de aanschaf van een tweedehands toerfiets/vakantiefiets. Let vooral op de modellen van A-merken die al wat ouder zijn en er misschien niet meer zo eigentijds uitzien. Vaak is zo’n ‘overjarig’ model al voor minder dan 200 euro te koop.

Onderwerp je fiets tijdens de proefrit vooral ook even aan de ‘slingerproef’: bij slechte fietsen voel je al gauw dat het frame of de wielen gaan ‘zwabberen’. Laat je wielen ook even afzonderlijk ronddraaien. Zo zie je of er een slag in het wiel zit; dat beperkt je rijcomfort aanzienlijk.

Opgeknapte fietswrakken

Tweedehands fietsen zijn dus een goede optie, en natuurlijk kun je ook op Marktplaats je slag slaan. Een andere mogelijkheid is de aanschaf van een refurbished fiets, ook al met het oog op duurzaamheid een groeiend fenomeen: dat zijn tweedehands fietsen die, vaak ook in sociale werkplaatsen, een tweede, vierde of zevende leven krijgen. Het gaat hierbij om in de meeste gevallen om heel oude fietsen/fietswrakken, die dankzij een aantal nieuwe onderdelen en het nodige reparatiewerk (en in bijna alle gevallen een nieuwe ketting) op de markt komen. Die refurbished bikes zijn eerder vaak opgekocht bij gemeenten. Let op: je kunt er pareltjes tussen vinden, maar het kan ook gaan om een fiets die netjes is opgepoetst en die niet lang daarvoor door het leven ging als fietswrak in de stadsgracht. Vraag is hoe lang je plezier beleeft van zo’n fiets.

Volledig scherm © ANP XTRA

Er zijn ook commerciële aanbieders van refurbished bikes. Cheapassbikes.nl is een goedkope aanbieder die in heel Nederland fietsen aflevert. Prijzen van de refurbished bikes starten vanaf 85 euro (inclusief bezorging aan huis!), en dat lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Wie de reviews, vooral van de laatste weken, leest, ziet dat dat klopt: naast jubelende commentaren (‘topfiets voor weinig geld!’) zijn er veel klachten over (te) late levering en fietsen die met gebreken worden afgeleverd.