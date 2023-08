Zo voorkom je dat dieven jouw auto ‘strippen’

1. Pas op met Keyless Entry

De diefstal van auto’s met Keyless Entry neemt een enorme vlucht. Volgens deskundigen zijn vrijwel alle auto’s van 2017 en ouder met zo’n systeem simpel te stelen. Internet staat vol met video’s van criminelen die bij de voordeur van een huis staan te scannen op een signaal van een autosleutel. Dit signaal kunnen ze vervolgens klonen of versterken en met een ander apparaat aan de auto doorgeven waardoor de deuren openen en ze ermee kunnen wegrijden.

Een goede manier om te voorkomen dat het signaal opgevangen en gekloond kan worden, is door je sleutel(s) op te bergen in een metalen kistje. Op die manier blijft het signaal bij de sleutel en is het buiten de woning niet op te vangen. Er zijn zelfs speciale kistjes voor op de markt, maar een koekblik kan in principe al voldoende zijn.

2. Richt beveiligingscamera ook op je auto

Een camera ophangen om je huis te beveiligen tegen inbraak mag. Een camera richten op de openbare weg of het huis of de tuin van je buren mag niet. Maar mocht je een beveiligingscamera hebben, dan kun je natuurlijk wel een beetje creatief zijn bij het ophangen. Zo tipt Wouter Verkerk, de directeur van Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV): ,,Als je camera’s bij je huis hebt, richt die dan (ook) op je auto.” Plaats ook een bord bij je woning waarop je vermeldt dat er beveiligingscamera’s bij je huis hangen. Uiteraard kun je dat ook doen als er geen camera hangt of als je een dummy-camera hebt hangen. In dat geval zal een dief je huis al snel overslaan.

3. Bouw een alarmsysteem in

Veel moderne auto’s hebben van zichzelf al een alarmsysteem, maar zelfs oudere auto’s die dat niet hebben kun je er zelf mee beveiligen. Simpelweg door een alarmsysteem in te laten bouwen. Zorg dan wel even dat je een autoalarm hebt met het CCV-keurmerk (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging garandeert de kwaliteit van de ingebouwde beveiliging.

4. Slotbouten

Diefstal van wielen is vrij eenvoudig te voorkomen, of in ieder geval moeilijker te maken, door ze vast te zetten met slotbouten. Deze bouten draai je net als normale wielbouten vast in het wiel, maar er is één verschil: er is een speciale sleutel nodig om ze weer los te draaien. Slotbouten zijn niet heel duur. Voor pakweg € 20 tot € 30 koop je al een setje van vier. Eenmaal aangeschaft? Bewaar het sleutelstuk dan uiteraard niet in je auto.

5. Parkeer je auto op een verlichte plek

,,Zet je auto alsjeblieft binnen”, is het advies van Verkerk aan garagehouders en particulieren. Maar wat als je nou geen garage hebt? ,,Dan zou ik de auto op een goed verlichte plek zetten.” Autodiefstal of het strippen van een auto vindt natuurlijk voornamelijk plaats als het donker is. Ook de locatie kan verschil maken. Als er meerdere auto’s op een goed verlichte plek in de buurt van een iets drukker punt staan, zullen dieven die plek eerder laten liggen dan een eenzame auto in een donker hoekje of zijstraatje. De kans dat daar iemand zicht op heeft, is immers kleiner.

Dit verhaal verscheen eerder op AD.nl