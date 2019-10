Zo ziet de toekomst van Mitsubishi eruit

De MI-TECH Concept is een hoekig ogende city-buggy, die ongetwijfeld nooit gebouwd gaat worden, maar die wel aangeeft waar Mitsubishi heen wil met zijn designtaal. De compacte plug-in hybride SUV is voorzien van een 4WD-systeem met vier elektromotoren. Die motoren zijn in de wielen geplaatst. De verbrandingsmotor is ook bijzonder, want het gaat hier om een turbinemotor, die alles lust, van diesel, kerosine en alcohol tot lampolie. Het is niet bekend hoeveel vermogen deze allesbrander produceert.

Volledig scherm Mitsubishi Engelberg © Mitsubishi

Ook op de stand: de Engelberg Tourer. Een studiemodel van een volgende generatie SUV. Ook dit is weer een PHEV met vierwielaandrijving. De 2,4-liter benzinemotor werkt – net als bij de Outlander – samen met een elektromotor op de voor- en de achteras. Volgens Mitsubishi kun je 70 kilometer elektrisch rijden en ligt de totale actieradius boven de 700 kilometer.

Volledig scherm Het interieur van de Engelberg Tourer © Mitsubishi

De naam van de Engelberg is afgeleid van een ski-resort in de Zwitserse Alpen. In de Engelberg Tourer is plek voor drie zitrijen, waarbij de achterste zitrij kan wegklappen ten gunste van meer bagageruimte hebt. Op het dak bevindt zich een standaard skibox. Het navigatiesysteem selecteert automatisch de beste instelling van het onderstel op basis van zaken als weer, verkeer en type wegdek. Het is nog niet bekend wanneer de definitieve versie van de nieuwe SUV wordt onthuld.

Volledig scherm Mitsubishi Super Height K-Wagon © Mitsubishi