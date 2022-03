‘Zo’n groot beeldscherm in de auto is toch ronduit gevaarlijk?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Ik deel uw kritiek. Natuurlijk is het prettig dat auto’s steeds meer mogelijkheden bieden dankzij de beeldschermen, maar hierin schuilt het gevaar dat de bestuurder steeds vaker tijdens het rijden met zijn scherm bezig is: Spotify-muziek zoeken of de navigatie instellen bijvoorbeeld. Automerken zouden beter moeten nadenken over hoe ze de touchscreens toepassen en bijvoorbeeld niet de klimaatregeling in een schermmenu verstoppen. Een fysieke knop die je desnoods blindelings kunt bedienen is veel veiliger. Gelukkig kun je in steeds meer auto’s ook gesproken opdrachten geven en die systemen werken steeds beter.’