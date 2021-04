Zonder dit onooglijke autootje was Tesla er nooit geweest

Bijna niemand kent het gedurfd vormgegeven voertuig met de naam Tzero. Dat is niet vreemd, want er zijn ooit slechts drie prototypes gebouwd. Toch staan deze drie proefexemplaren aan de basis van alle moderne elektrische auto’s. De handgemaakte Tzero werd in januari 1997 onthuld op de autoshow van Los Angeles. Het belangrijkste doel van de tweezitter was om reclame te maken voor een nieuwe elektrische aandrijving van het Californische bedrijf AC Propulsion. Het bedrijf uit San Dimas, opgericht in 1992, ontwikkelde elektronische componenten voor de auto-industrie.

Sprintduel

Elon Musk

Een paar jaar later verdiept ene Martin Eberhard, een 43-jarige elektrotechnisch ingenieur en computerondernemer uit Californië zich in de auto. Toen hij ontdekte dat AC Propulsion geen serieproductie ambieerde van de auto, kocht hij de rechten en samen met Marc Tarpenning richtte hij het bedrijf Tesla op.

De rest van het verhaal is bekend. Verschillende investeerders, waaronder Elon Musk, stapten in Tesla. Eberhard moest het bedrijf eind 2007 verlaten en Musk nam de leiding in zijn plaats over. De Tesla Roadster, die in 2007 werd gepresenteerd en die de hoeksteen vormde van wat momenteel ‘s werelds meest waardevolle automobielbedrijf is, werd gemaakt op basis van deze Tzero.