Zonder smartphone is deze fiets nergens

Duimpje omhoog van een collega-fietser bij het verkeerslicht. ,,Mooie fiets zeg. Maar is het nou eigenlijk een e-bike?’’

Ja dus. De vraag van de argeloze voorbijganger past bij de verwarring die de hippe stadsbike bij de eerste aanblik zaait: de Cowboy ziet er met z’n strakke ontwerp bepaald niet uit als een klassieke ‘oudemensenfiets’ met trapondersteuning. De 2,4 kg wegende accu (makkelijk afneembaar, met sleuteltje) is mooi weggewerkt in het frame van de fiets, die vorig jaar werd bekroond met een red dot design award.

Andere bijzonderheid is dat de trapondersteuning alleen aan te zetten is door middel van je smartphone: je telefoon is je digitale sleutel. Na het downloaden van de Cowboy-app en eenmalige registratie met een QR-code gaat dat vanzelf, maar het betekent wel dat mensen met een lege of kapotte smartphone direct een probleem hebben. Overigens ide fiets zo licht (16,1 kilo, inclusief accu) dat je er zelfs zonder ondersteuning redelijk mee uit de voeten kunt.

Volledig scherm © Cowboy

Minimalistisch

Over het ontbreken van een aan-uitknop of een display op het stuur is nagedacht. Volgens de ontwerpers van de minimalistische bike is iedere knop op de fiets er één te veel. Daar valt wat voor te zeggen, maar in de praktijk betekent het dat je (als je gebruik wilt maken van de navigatie) een smartphonehouder op je stuur moet monteren: een telefoon in je hand houden op de fiets mag immers niet meer. En een smartphonehouder op je stuur doet waarschijnlijk meer afbreuk aan het ontwerp dan die enkele (weggelaten) aan/uitknop op je connected bike.

Actieradius

Eenmaal op weg kun je op de smartphone onder meer navigatie, snelheid en de maximale actieradius van de accu aflezen. De Cowboy heeft op papier een bereik van 70 kilometer. Tijdens de rij-impressie blijkt dat een realistische richtlijn: bij gelijkmatig trappen kun je er zelfs meer kilometers maken dan de beloofde 70. De ingebouwde anti-diefstalmodule (je kunt de fiets via de Cowboy-app altijd terugvinden) is helemaal van deze tijd.

Volledig scherm © Cowboy

Fenomenaal

De fiets is voorzien van een achterwielmotor en heeft geen ketting (dus geen vieze broekspijpen meer), maar een onderhoudsarme tandriem. Grootste plus van de fiets is misschien wel de trapondersteuning: die werkt fenomenaal, zonder enige hapering, vertraging of schokjes – iets waar veel andere e-bikes wel last van hebben. Dankzij de ingebouwde koppelsensor zit je in no-time op kruissnelheid (25 km per uur). En omdat de bike geen versnellingen heeft, voelt het allemaal erg comfortabel en verbazingwekkend intuïtief aan. De matzwarte Cowboy heeft geen verschillende ondersteuningsniveaus (bijvoorbeeld ‘eco’, ‘tour’ of ‘turbo’) zoals bijna alle andere e-bikes wel hebben. Dat zal niet iedere ervaren e-biker leuk vinden: als je bijvoorbeeld even wat minder ondersteuning (de eco-stand omdat je het koud dreigt te krijgen) of juist een tandje meer ondersteuning (‘turbo’) zou willen, dan kan dat niet met de Cowboy. Daar tegenover staat de ongeëvenaarde souplessse waarmee je zonder inspanningen met de Cowboy – voorzien van fraaie geïntegreerde verlichting – door het stadsverkeer manoeuvreert.

Stiekem toch 30?

De Cowboy heeft nog een nog andere bijzondere functionaliteit, die vooral de deugnieten onder ons zullen waarderen: de e-bike is keurig – zoals de wet voorschrijft – begrensd op 25 kilometer per uur. Maar via de smartphone kun je de fiets ook zetten op de zogenoemde ‘offroad’ modus, en dan gaat-ie opeens 30 kilometer per uur. Dat is officieel verboden op de openbare weg, maar ook in de offroad modus rijdt de fiets als een zonnetje. Voor de goede orde: als je 30 km per uur op de openbare weg fietst, geldt je voertuig als een speed pedelec. Dat betekent verplicht een helm op en een kentekenplaatje op je fiets.

De Cowboy oogt niet alleen sportief, je zit ook in een sportieve (licht voorovergebogen) houding. Dat betekent even wennen voor de traditionele ‘rechtopfietsers’ onder ons. Ook in een ander opzicht is de Cowboy geen allemansvriend: alleen het zadel kan in hoogte worden versteld en er is maar één framemaat. Dat betekent dat lange mensen (boven de 1,90 meter) lichtelijk opgevouwen op de fiets zitten. Op papier is de Cowboy geschikt voor mensen tussen de 1,70 en 1,95 lang, meldt de fabrikant zelf.

Modderstreep

Aanvankelijk waren voor de Cowboy geen spatborden verkrijgbaar en dat lijkt een misser van jewelste: de fiets mikt immers op de woon-werkfietser in de lage landen, waar regen toch een serieuze mogelijkheid is. En de gemiddelde werknemer zit er natuurlijk niet op te wachten om op kantoor te verschijnen met een bruine modderstreep op de rug. Sinds kort zijn er wel bijpassende spatborden voor de Cowboy verkrijgbaar. Ze zijn als losse optie bij de fiets te bestellen (en zelf te monteren) voor 89 euro.

En nog meer prijzen: de Cowboy kost 1990 euro en dat is vergeleken met de concurrentie een zeer scherpe prijs. Zeker als je bedenkt dat dit een serieus en stijlvol alternatief is voor automobilisten die horendol worden van de dagelijkse (stads)files.

Volledig scherm © Cowboy

Volledig scherm © Cowboy

Volledig scherm © Cowboy