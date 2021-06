Zorgt helmplicht voor flinke deuk in verdienmodel elektrische deelscooters?

De helmplicht voor snorfietsen is aanstaande. Gooit die plicht straks zand in de motor van de snelgroeiende verhuurbedrijven als GO Sharing en Felyx? Want even snel een e-scooter huren lijkt er dan niet meer bij. Of krijg de huurder er dan een leenhelm bij? En zo ja, zijn die dan eigenlijk wel veilig?