Zoveel boetes zijn er in jouw woonplaats uitgedeeld voor appen achter het stuur

Het aantal boetes voor telefoongebruik achter het stuur is flink toegenomen. Vorig jaar werden er vanwege dit type overtreding ruim 40 procent meer bekeuringen uitgedeeld dan het jaar ervoor. In twee jaar tijd is er zelfs sprake van meer dan een verdubbeling.

In 2020 werden in totaal ruim 168.000 boetes uitgedeeld aan appende en bellende bestuurders. Dat zijn gemiddeld 459 bekeuringen per dag. Het leverde in totaal 32,4 miljoen euro op voor de schatkist. Dat blijkt uit een analyse van CJIB-cijfers door LocalFocus.

Sinds vorig jaar wordt ook met camera’s gecontroleerd op bellen en appen in het verkeer, maar over het hele jaar bezien, is volgens het CJIB nog het merendeel van de boetes opgelegd door agenten die de overtreding zelf constateerden.

In ruim driekwart van de gemeenten steeg het aantal betrapte bestuurders, dat tijdens het rijden een tablet, telefoon of laptop gebruikte. Bijna een op de drie boetes voor appende bestuurders werd vorig jaar uitgedeeld aan fietsers. In totaal gaat het om bijna 48.000 bekeuringen.

Bekijk hieronder hoeveel bekeuringen er in jouw gemeente zijn uitgedeeld voor bellen of appen achter het stuur.

