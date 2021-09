Zoveel kost het onderhoud van een Bugatti in vier jaar

Muhammad Al Qawi Zamani, een Bugatti-fan uit Maleisië die in Singapore woont, wilde weten hoe duur het onderhoud precies is over een periode van vier jaar van een 2,5 miljoen euro kostende Chiron Pur Sport. Hij deed navraag in Bugatti’s nieuwe showroom in Singapore en schreef erover op Facebook. Wanneer je voor het serviceprogramma van Bugatti kiest, reist een team van tien hoogopgeleide Bugatti-technici de hele wereld over om je Chiron of Veyron op de best mogelijke manier te onderhouden, zo ontdekte hij. Ze staan ​​24 uur per dag voor je klaar.