Baarle-Nassau: meer dan honderd jongvolwassenen wonen (nog) met ouders

Meer dan vijftig leerlingen in Baar­le-Nas­sau wachten op uitslag eindexamen

Een kleine 200.000 middelbare scholieren hoort woensdag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen of dat ze wellicht nog een herexamen moeten doen. In Baarle-Nassau begonnen dit schooljaar 54 leerlingen aan hun laatste jaar, blijkt uit cijfers van uitvoeringsorganisatie DUO. Bij wie kan straks de vlag uit?