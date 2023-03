Baarle wil door met nieuw cultuurcentrum, maar is 6,7 miljoen euro wel genoeg?

Baar­le-Nas­sau onderzoekt plaatsing kentekencamera’s in buitenge­bied

BAARLE-NASSAU - In de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit gaat de gemeente Baarle-Nassau weer onderzoeken of het mogelijk is om kentekencamera’s rond het dorp te plaatsen. In 2019 werden de plannen nog in de ijskast gezet.