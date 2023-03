BBB houdt huis in Baarle-Nassau: 38,9 procent van de stemmen

Lezersbrieven Mening | De grootste fout was het sluiten van alle grenskanto­ren

In het Schengenverdrag is geregeld dat er op dit moment tussen 27 Europese landen vrij verkeer van personen en goederen mogelijk is. Op 14 juni 1985 ondertekenden de regeringsleiders van België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk het Verdrag van Schengen. Ze kwamen overeen de personencontrole aan hun gemeenschappelijke grenzen af te schaffen. Met de steeds maar toenemende criminaliteit snap je niet dat iedereen tegenwoordig zomaar door alle Schengenlanden kan reizen. Het rare is dat criminelen en kwaadwillende personen, zeker over land, geen strobreed meer in de weg wordt gelegd. Oké, grenscontroles zoals in mijn tijd (1971-1975) als marechaussee aan de Duitse grens, toen bijna iedereen werd gecontroleerd bij inreis op geldige reisdocumenten, is misschien wel een beetje te veel van het goede. Maar helemaal geen controle zoals nu, dat is het toch ook niet. De grootste fout destijds was het sluiten van alle grenskantoren. Het was beter geweest om al die grensovergangen gewoon te blijven bezetten met marechaussee en douane. Criminelen en kwaadwillenden weten dan dat er controle binnen de grenzen van al die Schengenlanden plaats kan vinden. En controle is waar dit soort figuren liever niet mee te maken willen hebben. Of valt dit dan ook onder etnisch profileren? De rechtszaak werd mede aangespannen door Mpanzu Bamenga uit Eindhoven [BD 15 februari; ‘Gerechtshof: Marechaussee mag niet etnisch profileren’]. Hij werd een paar jaar geleden uit de rij gepikt door de marechaussee en is nu blij met het verbod op etnisch profileren. Je vraagt je af of die rechters bij het gerechtshof wel van deze tijd zijn om zich uit te spreken over hoe de doorgewinterde marechaussee-professional, die goed in staat is het kaf van het koren te scheiden, zijn/haar werk moet doen. Voor al die marechaussees die nu onder een vergrootglas liggen, wordt met deze uitspraak hun werk haast onmogelijk gemaakt.