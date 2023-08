“De Antilliaanse Feesten? Dat is de wereld, een fantastisch publiek, kleurrijk en smaakvol”: 30.000 fans verwacht op grootste Caraïbisch festival in Europa

‘Een kunstenaar in de lucht’ neemt afscheid: de laatste passagiers­vaart van Ad ‘Ballon’ Haar­huis

GALDER - Op weg naar een landingsplek scheert de Bredase ballonvaarder Ad Haarhuis langs een boomtop en plukt enkele blaadjes uit de kruin. ,,Even een souvenir meenemen”, lacht hij, want het is de laatste passagiersvlucht die de bijna 70-jarige oprichter van Ad Ballon als piloot maakt.