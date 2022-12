Eén dorp, twee landen, dertig enclaves: hoe het verschil in vuurwerkwetgeving overlast veroorzaakt in Baarle

Eindelijk kunnen ze schaatsen in Ulvenhout: drie keer scheeps­recht voor organisa­tie winterfes­tijn

ULVENHOUT - Tweemaal werd Ulvenhout on Ice afgelast wegens corona. Het enthousiasme vanuit het dorp bleef echter onverminderd groot, dus werd er alles aan gedaan om het dit jaar wél plaats te laten vinden. Nu is de opbouw daadwerkelijk in volle gang en lijkt er niets meer mis te kunnen gaan.

