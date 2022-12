Het wordt donkerder op straat in Baarle-Nassau, straatlantaarns gedimd

Baarle-Hertog Hoe het verschil in vuurwerk­wet­ge­ving overlast veroor­zaakt in Baarle: “Kapel­straat en Klokken­straat al vanaf 23 december afgesloten”

De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau nemen extra verkeersmaatregelen en sluiten de Kapelstraat en Klokkenstraat af vanaf 23 december tot het einde van het jaar. De burgemeesters verwachten een nog grotere toeloop van vuurwerktoeristen in de kerstvakantie. “Het drugstoerisme in de grensstreek werd ooit ingedijkt door in coffeeshops een identiteitskaart te vragen, misschien moet de Belgische overheid dit overwegen?”

21 december