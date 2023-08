Kaarskensprocessie trekt voor 72ste keer door Baarle

Ook de hond van Lena, Lev en Nik mocht mee naar Baar­le-Nas­sau: ‘We voelen ons hier eindelijk veilig’

BAARLE-NASSAU - 41 Oekraïense vluchtelingen hebben sinds mei een onderkomen gevonden in het chaletpark De Paddock in Baarle-Nasau. En of ze dankbaar zijn dat ze daar mogen verblijven: ,,Wij hebben hier onze eigen privéruimte en onze hond mocht mee”, zeggen Lena en Lev en hun zoontje Nik (5).