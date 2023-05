Nederlandse ziekenwagens vanaf dit najaar ook inzetbaar over de grens? “Onbegrijpelijk dat dit anno 2023 nog niet kan”

Dochter (20) van oud-wielrenner Knaven betrokken bij zware crash: ‘Weten nog niet wat er is gebeurd’

De wielrenster die maandag was betrokken bij een zware crash in het Brabantse Chaam is Senna Knaven, de dochter van oud-wielrenner en ploegleider Servais Knaven. Het gaat ‘naar omstandigheden’ al een stuk beter met haar, zegt haar vader. ‘Maar het verontrustende is dat we nog altijd niet precies weten wat er precies is gebeurd.’