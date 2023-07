Regenbuien, maar soms ook zon in Baarle-Nassau vandaag

criteriums Acht van Chaam wil Mathieu van der Poel als eerste binnen hengelen: ‘Met zo'n vedette kun je altijd voor de dag komen’

De Acht van Chaam laten weten zijn pijlen in eerste instantie gericht te hebben op Mathieu van der Poel. Als de handtekening gezet is staat hij woensdag 26 juli aan de start van het oudste profcriterium van het land. De kopman van Alpecin heeft in de Tour nog niet de grootste potten weten te breken, maar is volgens contractenmakelaar Martin van Steen van Cycling Service van het niveau vedetten waarmee je altijd voor de dag kunt komen.