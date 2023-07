Stevige buien met fors onweer in Baarle-Nassau vandaag

Eigenaar Baarlese loods waar drugslab werd gevonden niet vervolgd, geen andere verdachten in beeld

BAARLE-NASSAU - Er is te weinig bewijs dat de eigenaar van een stal aan de Veldbraak in Baarle-Nassau waar een drugslab werd gevonden betrokken was bij de productie van drugs. Het Openbaar Ministerie zal de man niet vervolgen.