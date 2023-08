Woningmarkt in Baarle-Nassau sinds begin jaren negentig 5,2 keer over de kop gegaan

De beste roggewhis­ky komt niet uit Schotland maar uit Baar­le-Nas­sau: ‘Nu maken is over elf jaar verkopen’

BAARLE-NASSAU - Patrick van Zuidam groeide op in de kleine distilleerderij van zijn vader. Inmiddels is hij eigenaar van een miljoenenbedrijf, dat voor het tweede jaar op rij de beste roggewhisky ter wereld maakte. Het geheim? ,,We hebben geen geheim” zegt Van Zuidam.