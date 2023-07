‘Amersfoorts’ klooster in Lage Vuursche wordt omgebouwd tot ‘woonzorgherberg’

Het voormalige vrouwenklooster in Lage Vuursche, van 1927 tot 1978 onderdeel van de congregatie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, wordt verbouwd tot twee ‘herbergen’ voor mensen met geheugenproblemen. Planning is dat ze in februari 2024 opengaan.