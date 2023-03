Bekijk hier de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in de gemeente Baarn

UPDATE Brand en knal bij basis­school in Utrecht: politie gaat uit van kwade opzet

Bij basisschool De Oase aan de Belcampostraat in Utrecht heeft in de nacht van 14 op 15 maart een brand gewoed. Ook was een knal te horen. De politie gaat uit van kwade opzet. Voor de deur van de school trof zij namelijk een stof aan die vermoedelijk brandbaar is.