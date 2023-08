Bevolking Baarn groeit, aantal basisschoolleerlingen neemt toe

Mogelijk extra tijdelijke opvang asielzoe­kers in kerk De Open Hof in Soest

Mogelijk komt er een tijdelijke opvang voor asielzoekers in kerk De Open Hof in Soest. Uit een gemeentelijk brief aan omwonenden blijkt dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hier contact over heeft met het kerkbestuur. De gemeente gaat onderzoeken of de locatie geschikt is.