Aantal schuurin­bra­ken in provincie Utrecht stijgt flink, bekijk hier hoe vaak er is ingebroken in jouw gemeente

Elektrische fietsen, barbecues en gereedschap: die zijn in het eerste halfjaar van dit jaar vaker ten prooi gevallen aan inbrekers. Het aantal inbraken in schuren en garages is in de provincie Utrecht met bijna 30 procent toegenomen.