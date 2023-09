Brand in woning aan de Prof. Buyslaan in Baarn, bewoner overgedragen aan ambulancepersoneel

Met Video Bewoners bang na nachtelij­ke explosie in Utrechtse woonwijk: ‘Kunnen wij hier nog veilig wonen?’

Een vrouw veegt de laatste scherven in de hal bij elkaar, de stoep is nog bezaaid met glas, brievenbuskleppen en naamplaatjes. Buurtbewoners zijn onder de indruk van de nachtelijke ontploffing bij een flat aan de Van Eechoudlaan in Utrecht.