Brillenzaak Iris Brillen in Baarn doelwit van inbrekers: ‘Het is toch vreselijk’

Minister Hugo de Jonge over 27.000 nieuwe woningen in de regio Amersfoort: ‘Het wordt me­ga-zwa­re klus’

Dat het een ongelofelijk zware taak wordt, weet minister Hugo de Jonge (Wonen, CDA). Maar dat het erg hard nodig is om de vele woningzoekenden in de regio Amersfoort uit de brand te helpen, beseft hij ook. Samen met gemeenten, provincie en woningcorporaties zette de minister maandag een krabbel onder afspraken over de bouw van 27.000 nieuwe woningen. Het AD sprak hem over zijn plannen in de regio Amersfoort.