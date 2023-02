Coöperatieve boerderij Willemshoeve viert eenjarig bestaan: ‘Het is nog mooier geworden dan ik hoopte’

Herenboe­ren vinden met Jesse en Rosa boer en boerin voor start coöperatie­ve boerderij

De Herenboeren Willemshoeve in Soest en Baarn hebben een boer en boerin gevonden om in loondienst voedsel te produceren voor hun achterban. Jesse Opdam is inmiddels begonnen, Rosa Noë komt per 1 maart in dienst. Ze werken in de aanloopfase in deeltijd.

