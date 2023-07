Dit is hoe oud auto's in Baarn zijn

ZOMERVAKANTIE BEGONNEN Ferry gaat deze zomer met brandweer­cam­per Europa in: ‘Ondanks dat ie 1 op 6 loopt lekker naar Italië’

De zomervakantie in Midden-Nederland is vrijdag officieel begonnen en dat is te merken. Utrechters doen nog snel hun laatste boodschappen, gooien de tank van de auto vol of gaan nog even snel langs de kampeerwinkel. En in veel straten is het dringen, met campers, caravans en vouwwagens.