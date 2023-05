Geen potje met vet in Baarn: avondvierdaagse gaat niet door

Imposante zeearend uit Belgisch dierpark gespot in Achterveld: ‘Grootste angst is dat hij vogelgriep krijgt’

Een van de twee reusachtige zeearenden die ruim een maand geleden ontsnapte uit Labiomista in België, zwerft door midden-Nederland. Ze roofde al een kip bij mensen uit de achtertuin en houdt zich sinds vrijdag op in het buitengebied van Achterveld. Vangen wordt steeds lastiger. ,,Het beest is slim geworden. De enige hoop nog is dat-ie een foutje maakt.”