Moeten gemeenten meebetalen aan kabelgoottegels om de overgang naar elektrisch rijden te stimuleren? Het aantal elektrische auto’s in de regio groeit snel en daarmee verschijnen er ook steeds meer laadpalen op straat. Gemeenten, die de wirwar aan kabels op trottoirs willen minimaliseren, subsidiëren kabelgoottegels omdat dit een extra stimulans is voor elektrisch rijden. ‘Of subsidie voor iedereen of voor niemand!’