Piepjonge overvaller (13) gaat eerst bij Grieks restaurant eten, even later komt hij terug met wapen

Eén van de tieners die op 26 januari 2022 restaurant Aphrodite in winkelcentrum Lunetten in Utrecht overviel, was nog maar 13 jaar oud. Hij hoorde vrijdag 4 maanden voorwaardelijke celstraf tegen zich eisen, plus een taakstraf van 80 uur.