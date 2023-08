Karakteristiek entreegebouw van kerkhof in Baarn het toneel voor nieuwe jeugdserie: hoofdingang gesloten

Twee maanden na dodelijk ongeval met vuilniswa­gen wordt krappe bocht in Baarn nog altijd niet aangepakt

De krappe verkeerssituatie op De Kwekerij in Baarn waar afgelopen juni een 87-jarige bewoonster werd doodgereden door een vuilniswagen, is nog altijd dezelfde. De gemeente onderneemt sowieso geen actie voordat het politie-onderzoek is afgerond. En de bewoners? Die moeten niet vreemd opkijken als hun vuilcontainer op sommige dagen uitpuilt.