Lekker weer in Baarn vandaag

Utrecht krijgt twee kunstwer­ken erbij: een eerbetoon aan de Utrechtse gastarbei­ders

Utrecht wordt twee kunstwerken rijker, als eerbetoon aan de Utrechtse gastarbeiders. Een nieuw monument wordt geplaatst in het Majellapark. Daarnaast komt er nog een kunstwerk bij de Mariaplaats als startpunt voor een verhalenroute voor de stad. Daarbij ga je langs plaatsen die een rol spelen in de geschiedenis van gastarbeiders in Utrecht.