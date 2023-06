Lekker weer in Baarn vandaag

Vrijwillig dienen bij de politie, Ad (70) en Herman (76) genieten er ook op hun oude dag met volle teugen van

Vrijwillig werken bij de politie. Wie doet zoiets? En waarom doen deze reservisten dat náást een fulltimebaan? De 175 vrijwilligers die het korps Utrecht rijk is - de tak bestaat 75 jaar - hebben geregeld iets uit te leggen op verjaardagen. Ad Imhof en Herman van den Ham hebben geen seconde spijt van de keuze die ze in 1980 en 1988 maakten. ,,We zijn er graag voor onze stad, Utrecht.’’