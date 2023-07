Niet voor het eerst wordt jonge vluchteling uit zwembad gered: ‘Wachten tot het écht fout gaat’

WOZ-waar­de voor koophuizen bereikt hoogste niveau ooit: 18 procent stijging in Amersfoort

De gemiddelde WOZ-waarde van koophuizen in Amersfoort is in een jaar tijd gestegen met 18 procent. Deze zeer forse stijging zullen huizenbezitters gaan voelen in hun portemonnee. Verschillende belastingen zijn namelijk gekoppeld aan de woningwaarde.