Scholier op de fiets geschept door auto in Baarn

Dit is waarom de 4 op de Onze Lieve Vrouweto­ren verkeerd geschreven is

Kijk eens goed naar de klok op de Onze Lieve Vrouwetoren. Waarschijnlijk is het je nog niet eerder opgevallen, maar het cijfer vier is verkeerd geschreven. Er staat namelijk ‘IIII’ in plaats van ‘IV’. Valt dit onder de categorie tikfoutje, of wisten de Nederlanders niet beter? We zochten het voor je uit!

6 februari