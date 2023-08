De ‘ontdekker’ van Femke Bol levert met Abigail Noruwa (16) weer een topper af: ‘Een natuurta­lent’

Wat goed is komt snel. Dat geldt zonder meer voor de 16-jarige Abigail Noruwa uit Leusden, die zaterdag bij de Nederlandse titelstrijd de bronzen medaille op de 400 meter horden in de wacht sleepte. De vergelijking met Femke Bol is onontkoombaar.