Stralend zonnig weer in Baarn vandaag

Minister onthult 200 jaar verborgen topstuk, ook wel de ‘Nachtwacht van Soester­berg’ genoemd

Het wordt al de ‘Nachtwacht van Soesterberg’ genoemd, het beroemde schilderij dat dinsdagavond is onthuld door minister Kajsa Ollongren van Defensie. Zij trok het doek weg waardoor in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg het beroemde en pas gerestaureerde schilderij over de Slag bij Quatre-Bras van Jan Willem Pieneman uit 1818 tevoorschijn kwam.