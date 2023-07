Wandelaar geramd door fietser: kun je nog wel veilig wandelen in het steeds drukker wordende bos?

DE KWESTIE Wat vindt u: moet provincie Utrecht maatrege­len nemen tegen de wolf of moeten we ermee leren leven?

Het aantal meldingen van mensen die een wolf zien in de provincie Utrecht is de laatste maanden toegenomen. Na een incident tussen een wolf en een hond stelt het provinciebestuur het ‘wolvenplan’ in werking. Wat vindt u: moeten we leren leven met de aanwezigheid van de wolf in de natuur?