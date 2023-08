Zwemmen in de regen? Cécile (46) deert het niet: ‘Nat word je toch wel’

indebuurt.nl Spiksplin­ter­nieuw ontwerp voor skatepark in Vathorst: 'Een plek om trots op te zijn!'

Het skatepark aan de Caraïben in Vathorst krijgt een totale metamorfose. In het ontwerp krijgen skateboarders, inliners, steppers en bmx-ers van alle leeftijden en vaardigheidsniveaus alle ruimte in een mooie groene omgeving met bomen. Ook is voor extra schaduw een deel overkapt en kunnen kunstenaars hun street art maken op de permanente graffitiwand.